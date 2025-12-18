Реклама

23:02, 18 декабря 2025Россия

Мощный взрыв прогремел над Донецком

РИА Новости: В небе над Донецком прогремел мощный взрыв
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Мощный взрыв прозвучал в небе над Донецком, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Взрыв был слышен в центральной и северной частях города 18 декабря в интервале между 21;45 и 21:50 по московскому времени. Другие подробности не приводятся.

Ранее днем 18 декабря в Грайвороне Белгородской области во время встречи губернатора Вячеслава Гладкова началась стрельба и были слышны взрывы.

По предварительной информации произошла атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате загорелся гражданский автомобиль, из людей никто не пострадал.

