Экономика
10:52, 18 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали отсутствие снега в ближайшую неделю

Вильфанд призвал не ждать в ближайшую неделю новых снегопадов в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новых снегопадов в Москве и Подмосковье в ближайшую неделю ждать не стоит. Бесснежную погоду жителям столичного региона пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, причиной отсутствия снегопадов станет установившееся в столице и области атмосферное давление, которое превышает норму на три-пять миллиметров ртутного столба. «Это значит, что сильных снегопадов быть не может», — пояснил он.

Помимо этого, Вильфанд рассказал, что предыдущая высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составляла три сантиметра, на Балчуге, а также в подмосковных Дмитрове и Волоколамске — один сантиметр. В Коломне этот показатель находился на уровне три сантиметра, а в Кашире — четыре. Однако, добавил специалист, из-за теплой погоды на данный момент снежный покров сошел.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в конце второй декады декабря снегом покрыто примерно 95 процентов территории РФ.

