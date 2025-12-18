Раскрыты масштабы снегопадов в России

Вильфанд: Снегом покрыто 95 процентов территории России

В конце второй декады декабря снегом покрыто около 95 процентов территории страны. Масштабы выпавших осадков раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Колебания процента площади снега сейчас в России составляют максимум 1-1,5 процента. А в целом снег лежит на 95 процентах территории. Эти оставшиеся четыре-пять процентов — это Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа», — поделился информацией синоптик. Он также отметил, что небольшой снежок сейчас можно заметить на севере Ростовской области. Что касается ЦФО, там такие осадки выпадали на прошлой неделе, а на днях от покрова не осталось и следа.

Ранее в этот же день сотрудники Росгидрометцентра пообещали жителям столичного региона 18 декабря теплую облачную погоду и осадки. Температура составит до двух градусов тепла.