Экономика
09:20, 18 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о теплой погоде

Гидрометцентр: В столице ожидается дождь и до плюс 2 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве и Подмосковье в четверг, 18 декабря, ожидается облачная погода, осадки и теплая для этого времени года температура — до плюс 2 градусов Цельсия. Об этом сообщили синоптики Росгидрометцентра.

Погода будет облачной, местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью на пятницу, 19 декабря, температура составит от нуля до минус 2 градусов. Будет облачно, преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам, которые ждут ответа на вопрос о том, какой будет погода на Новый год, сообщили, что давать прогнозы погоды на это время пока рано.

