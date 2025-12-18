Реклама

Экономика
13:25, 18 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали плюсовую температуру в конце декабря

Синоптик Ильин: 21 декабря в Москве потеплеет до плюс 3 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве в конце декабря потеплеет до плюсовых значений. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, существенно погода в столице не изменится. В пятницу, 19 декабря, будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако на севере и северо-востоке области возможен небольшой мокрый снег. В конце рабочей недели температура будет держаться в пределах минус 1 — плюс 1 градуса. В выходные, 20-21-го числа, температура незначительно поднимется. В субботу она будет варьироваться от минус 2 до плюс 2 градусов, а в воскресенье может достичь плюс 3 градусов, отметил Ильин. По ночам и в утренние часы на дорогах ожидается гололедица, предупреждает синоптик. Морозная погода, по его данным, вернется в столичный регион в начале либо в середине следующей недели.

Тогда же в Москве могут наступить сильные снегопады. Интенсивные осадки метеорологи обещают в период с 23 по 26 декабря. Снегопады успеют образовать хороший снежный покров, который продержится до новогодних праздников.

