В 16 километрах от Каира обнаружен храм бога солнца Ра

В Египте обнаружен древний храм бога солнца Ра. Это произошло в ходе раскопок примерно в 16 километрах к юго-западу от Каира, сообщает издание The Independent.

Археологи полагают, что храм построили около 4,5 тысячи лет назад. Его местоположение впервые установили в 1901 году, но высокий уровень грунтовых вод делал раскопки невозможными. С тех пор уровень воды понизился, и ученым удалось исследовать почти половину храма.

Как выяснилось, храмовый комплекс состоял из двух частей, расположенных у реки Нил. В нем находился календарь религиозных событий, вырезанный на каменных блоках, а с его крыши велись астрономические наблюдения.

На десятках каменных блоков сохранились надписи с именем фараона Ниусерры, который правил между 2420 и 2389 годами до нашей эры. Предположительно именно при нем был построен храм.

В текстах упоминаются религиозные праздники: чествование бога Сокара, имевшего голову сокола, фестиваль бога Мина, отвечавшего за плодородие, и процессия в честь Ра.

