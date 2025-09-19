Найдены самые древние мумии в мире

PNAS: В Китае и Вьетнаме найдены древнейшие мумии в мире

Археологи установили, что найденные в Юго-Восточной Азии человеческие мумии со следами консервации при помощи дыма, являются самыми древними из известных науке. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Возраст «копченых» мумий из Азии достигает 12 тысяч лет. Это на пять тысячелетий больше, чем у мумий чинчорро из Южной Америки, считавшихся ранее древнейшими в мире.

Останки со следами ожогов и режущих травм были обнаружены на территории Китая, Вьетнама и других стран региона. Мумии находились в скрюченных позах. После тщательного анализа выяснилось, что сообщества охотников-собирателей мумифицировали тела путем копчения над огнем.

Как отметил автор исследования Хирофуми Мацумура из Медицинского университета Саппоро, этот ритуал позволял людям поддерживать физическую и духовную связь с предками. Предположительно, древние люди считали, что по ночам души способны возвращаться в сохраненные тела.

Старший научный сотрудник Австралийского национального университета Сяо-чунь Хун назвала открытие большим сюрпризом. «Кости очень древние, и замечательно обнаружить, что эта традиция настолько стара», — заявила она.

Традиция мумификации при помощи обработки дымом сохраняется до сих пор. Ее практикуют, в частности, общины коренных жителей в Австралии и Папуа — Новой Гвинее.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее похоронили с многочисленными украшениями из бусин и сожженным подношением богам в грудной клетке.