23:49, 18 декабря 2025Бывший СССР

На Украине вздрогнули от времени полета «Орешника» из Белоруссии до Киева

«Телеграф»: «Орешник» долетит из Белоруссии до Киева за 1 минуту 51 секунду
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Время полета ракеты комплекса «Орешник» из Белоруссии до Киева составит одну минуту 51 секунду. Расчеты произвело и опубликовало украинское издание «Телеграф» в своем Telegram-канале, отметив, что это не самая лучшая ситуация для Украины.

Быстрее всего, по их данным, Орешник долетит до Вильнюса — за одну минуту и четыре секунды, до Ровно время может составить одну минуту и 44 секунды, а до Львова — две минуты и 24 секунды.

Авторы пояснили, что это приблизительное время полета, потому что для расчета использовалась нейтральная опорная точка в географическом центре Белоруссии, примерно между Минском и Бобруйском.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о заступлении российской системы баллистических ракет средней дальности «Орешник» на боевое дежурство.

