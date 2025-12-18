Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

«Метриум»: Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей

Самая дорогая квартира в Москве, доступная для покупки в декабре 2025 года, продается за 9,4 миллиарда рублей. Стоимость наименее доступного объекта выяснило агентство «Метриум премиум», передает РИА Новости.

За такую сумму можно купить пентхаус площадью 918 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в Хамовниках. Лот продается без отделки, в нем есть несколько просторных спален с гардеробными и отдельными ванными, гостиные с зимним садом и каминами, винотека, домашний кинотеатр, фитнес-зона и спа. Помимо этого, в квартире имеются террасы и панорамные виды, в нее ведут индивидуальные лифты, также есть прямой доступ в подземный паркинг.

На второй позиции рейтинга самых дорогих квартир столицы оказался пентхаус в здании площадью 782 квадрата между Пречистенской набережной и улицей Остоженка за 8,2 миллиарда рублей, а на третьей — пентхаус в 767 квадратов в доме в Крестовоздвиженском переулке за 4,6 миллиарда рублей.

Ранее стала известна цена самой многокомнатной квартиры в России. Жилье состоит из девяти помещений, находится в Санкт-Петербурге и стоит 32 миллиона рублей.