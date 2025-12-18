Реклама

05:43, 18 декабря 2025Россия

Названа вызывающая у Запада «страх, трепет и огорчение» российская ракета

Герой РФ Липовой: «Орешник» огорчает Запад, так как ПВО не может ее перехватить
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Орешник» на вооружении у России вызывает огорчения на Западе, так как у западных стран нет возможности ему противостоять. Об этом заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, передает ТАСС.

«"Орешник" — это "самая любимая" ракета Запада, за которой они с большим страхом и трепетом наблюдают, потому что на Западе нет средств ПВО, способных ее перехватить. У нас есть такие виды вооружения, аналогов которых нет у Европы, что очень сильно их удручает», — отметил Липовой.

По его словам, в сфере вооружения Европа существенно отстает от РФ, но не смотря на это «продолжает бряцать оружием, пытаясь напугать Россию». Военнослужащий добавил, что Москва готова ответить на любые провокации.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство. По его словам, это произойдет до конца 2025 года.

