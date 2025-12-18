Названо опасное последствие решения ЕС по замороженным активам России

Политолог Буневич: Решение об изъятии российских активов может быть принято

Решение об изъятии российских замороженных активов Европейским союзом (ЕС) вполне может быть принято, но оно будет иметь серьезные правовые последствия для Европы, считает политолог советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Предсказывать, мне кажется, бессмысленно. Мы слышали, что есть заявление и [председателя Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен и [премьер-министра Италии Джорджи] Мелони том, что они близки к достижению согласия по поводу, так называемого, изъятия или предположительной заморозки», — сказал Буневич.

С другой стороны, есть заявления некоторых стран ЕС, которые занимают очень скептическую позицию по отношению к изъятию российских активов, добавил он. На данном этапе идут закулисные переговоры по данному вопросу, уточнил политолог.

«Если решение будет принято, а оно вполне может быть принято, оно будет иметь, конечно, самые серьезные последствия даже не просто для российских активов, сколько для будущего всего Европейского союза. Потому что будут растоптаны в значительной степени все правовые основания существования Европы», — подытожил Буневич.

Ранее стало известно о том, что 18-19 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров Европейского союза (ЕС), ключевым пунктом повестки которого должно было стать принятие решения по конфискации российских активов в рамках «репарационного кредита».