Названы самые популярные вопросы на прямую линию с Путиным

Песков: Вопросы соцобеспечения являются самыми популярными на прямую линию

Вопросы соцобеспечения являются самыми популярными из тех, которые задают граждане на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводят «Известия».

«Вопросы социального обеспечения — на первом месте», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что подготовка к прямой линии вышла на заключительную стадию, она велась до глубокой ночи в среду, 17 декабря, и продолжается в четверг, 18 декабря.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Она вновь совместит прямую линию с большой пресс-конференцией.