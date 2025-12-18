В Кремле раскрыли детали о предстоящей прямой линии с Путиным

Песков: Путин продолжает подготовку к прямой линии

Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к прямой линии. Детали предстоящей большой пресс-конференции раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, подготовка к прямой линии вышла на заключительную стадию, она велась до глубокой ночи в среду, 17 декабря, и продолжается в четверг, 18 декабря.

«Путин работает в Кремле. Он готовится к прямой линии и ежегодной большой конференции. Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии. И сегодня целый день, за исключением, может быть, отдельных нескольких рабочих встреч», — обозначил Песков.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Она вновь совместит прямую линию с большой пресс-конференцией.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Ранее сообщалось, что на прямую линию с Путиным в 2025 году поступило уже 2 057 319 вопросов.