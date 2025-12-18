Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 18 декабря 2025Россия

В Кремле раскрыли детали о предстоящей прямой линии с Путиным

Песков: Путин продолжает подготовку к прямой линии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к прямой линии. Детали предстоящей большой пресс-конференции раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, подготовка к прямой линии вышла на заключительную стадию, она велась до глубокой ночи в среду, 17 декабря, и продолжается в четверг, 18 декабря.

«Путин работает в Кремле. Он готовится к прямой линии и ежегодной большой конференции. Вчера до глубокой ночи шла подготовка уже в такой заключительной стадии. И сегодня целый день, за исключением, может быть, отдельных нескольких рабочих встреч», — обозначил Песков.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Она вновь совместит прямую линию с большой пресс-конференцией.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Ранее сообщалось, что на прямую линию с Путиным в 2025 году поступило уже 2 057 319 вопросов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В Европе допустили развал Украины

    Раскрыта судьба «Человека-паука» с заседания по делу Долиной

    Польского президента обвинили в нарушении Конституции из-за Зеленского

    У берегов Китая скопились танкеры с российской нефтью

    Госдума одобрила изменения для переехавших самозанятых таксистов

    ПСЖ распродал все футболки Сафонова

    В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с несовершеннолетним собеседником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok