Число вопросов для прямой линии с Путиным превысило два миллиона

Число вопросов, присланных россиянами на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, превысило два миллиона. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

По данным журналистов, всего поступило 2 057 319 вопросов.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Она вновь совместит прямую линию с большой пресс-конференцией.

При этом дата оглашения президентом послания Федеральному собранию пока не определена. Однако работа по подготовке к нему уже ведется, сообщал в сентябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Это был третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.