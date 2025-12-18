Несколько улиц в Батайске остались без света после взрывов

Минимум 7 улиц в Батайске остались без света после взрывов

После серии взрывов в Батайске минимум семь улиц остались без света. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, перебои с электричеством наблюдаются в нескольких районах города. Также сообщается о выбитых стеклах в одном из домов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошла серия взрывов. По словам очевидцев, было слышно минимум пять «протяжных и глухих» взрывов на севере и в центре российского города.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка. Также в результате атаки беспилотников в частном секторе Батайска загорелись два дома.