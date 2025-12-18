Одну группу людей предупредили о риске псевдодеменции

Психиатр Хаддад предупредила пожилых людей с депрессией о риске псевдодеменции

Психиатр Мишель Хаддад предупредила, что у одной группы людей повышен риск развития так называемой псевдодеменции. Ее слова передает издание Metropoles.

Хаддад подчеркнула, что, согласно статистике, у 10 процентов пожилых людей с депрессивным или тревожным расстройством наблюдаются признаки этого заболевания. Псевдодеменция проявляется забывчивостью и провалами в памяти, трудностями с концентрацией внимания, медлительностью мышления, апатией и безразличием, отметила она.

При этом специалистка заверила, что если вылечить основное заболевание, то псевдодеменция тоже исчезнет. Она призвала не игнорировать данное состояние. «Это тревожный сигнал о том, что в будущем может развиться что-то более серьезное, и он подчеркивает важность комплексной психиатрической помощи пожилым людям», — дополнила Хаддад.

