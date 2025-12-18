Охранница из российского региона вместо СБУ слила данные о Российской армии ФСБ

В Курской области суд приговорил к 15 годам женщину за госизмену

В Курской области суд приговорил к 15 годам колонии общего режима 56-летнюю местную жительницу, работавшую охранницей, за попытку слить данные Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщину также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье 275 УК РФ.

По версии следствия, в августе 2024 года осужденная, работавшая охранником в одном из учреждений, узнала о размещении на территории объекта сотрудников и добровольцев, прибывших для усиления охраны общественного порядка в условиях режима ЧС и КТО в приграничной зоне.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи противником проводимой в России внешней политики, она попыталась передать эти сведения через мессенджер представителям Украины. Не получив ответа, через несколько дней она передала информацию сотруднику ФСБ в ходе оперативного эксперимента, приняв его за иностранного агента.

