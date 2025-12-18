Реклама

08:43, 18 декабря 2025Россия

Организатор «платного» круглого стола в Госдуме опроверг обвинения

«Ъ»: Президент WEA Лобанов опроверг данные о торговле круглыми столами в Госдуме
Александра Синицына
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент World Expert Association (WEA) Никита Лобанов, который занимается организацией круглых столов, прокомментировал обвинения в «торговле» круглыми столами, которые выдвинула депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Он опроверг информацию, а также опубликованный парламентарием прейскурант якобы за посещение таких мероприятий, пишет «Коммерсант» («Ъ»).

«Это вообще какой-то абсурд. У нас таких прейскурантов не было и нет. Кто-то там кому-то присылал — это не исходило от нас. Какое-то количество человек были заинтересованы в привлечении членов к нам, потому что они получают свою комиссию за привлеченного человека», — предположил Лобанов.

По его словам, минимальный членский взнос составляет 70 тысяч рублей, впоследствии сумма растет, это зависит от числа мероприятий WEA, к которым допускается член. То есть за пять активностей в год эксперт заплатит порядка 150 тысяч рублей, а за 15 мероприятий — 300 тысяч рублей.

Президент WEA не согласился с тем, что компания продает места на круглых столах. Она занимается организацией мероприятий разного уровня, как государственной, так и бизнес-направленности. Отбор по наличию членства организатор считает значимым: «Это же мой круглый стол, я должен контролировать, что это человек не с улицы пришел».

Ранее на закрытой части пленарного заседания Госдумы председатель ГД Вячеслав Володин заявил о проведении служебного расследования из-за продажи мест для участия в круглых столах. В результате трех депутатов могут лишить мандатов.

По словам Авксентьевой, прейскурант включает экскурсию по Госдуме, присутствие в федеральной повестке, персональную именную карточку и другие услуги.

