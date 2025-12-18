Пассажир с галлюцинациями попытался открыть дверь самолета на высоте пять тысяч метров

Пассажир Alaska Airlines попытался открыть дверь самолета в воздухе

Пассажир авиакомпании Alaska Airlines с галлюцинациями попытался открыть дверь самолета в воздухе. Подробностями истории поделился портал Alaska's News Source.

По данным источника, инцидент на рейсе из Дедхорса в Анкоридж, США, произошел 10 декабря, а обвинения в создании помех работе экипажа Кассиану Уильяму Фредериксу предъявили 18 декабря. В материалах суда говорится, что полиция аэропорта Анкориджа получила сообщение о пассажире, пытавшемся открыть дверь лайнера на высоте более пяти тысяч метров. Свидетели рассказали следователям, что мужчина вел себя неадекватно, дрожал и неоднократно делал тревожные заявления во время полета.

По словам одного из попутчиков, он подбежал к Федериксу и схватил его, когда тот уже поднял рычаг двери. Дебошир неоднократно говорил, что у него передозировка, что ему нужно выбраться из воздушного судна, и спрашивал, как разбить окно, поделились с журналистами очевидцы.

Еще один свидетель отметил, что Фредерикс во время полета произносил фразы: «Остановите самолет» и «Крылья исчезли. Мы все разобьемся». Согласно материалам дела, пассажир также заявил бортпроводнице, что «из вентиляционных отверстий идет метамфетамин» и что все «паникуют».

В беседе со следователями члены экипажа признались, что мужчина не был пьяным, однако вел себя «странно и неадекватно». Пилоты даже рассматривали возможность аварийной посадки, но в итоге решили следовать в точку назначения. Сразу после приземления Фредерикса отправили на медицинское освидетельствование.

В больнице сотрудник полиции Анкориджа услышал, как дебошир говорил врачу, что он много пил в течение девяти-десяти дней, испытывал галлюцинации и не помнит последние два года своей жизни. Он также признался, что принимал антидепрессант.

Как пишет издание, за вмешательство в работу членов экипажа Фредериксу грозит тюремное заключение. Представители Alaska Airlines подтвердили инцидент и сообщили, что теперь пассажиру запрещено летать этой авиакомпанией.

Ранее пассажир российской авиакомпании с галлюцинациями дважды попытался выпрыгнуть из летящего самолета. Ему померещились истребители и вертолеты, которые якобы преследовали Airbus.

