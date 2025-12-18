Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:22, 18 декабря 2025Путешествия

Пассажир с галлюцинациями попытался открыть дверь самолета на высоте пять тысяч метров

Пассажир Alaska Airlines попытался открыть дверь самолета в воздухе
Алина Черненко

Фото: Lindsey Wasson / AP

Пассажир авиакомпании Alaska Airlines с галлюцинациями попытался открыть дверь самолета в воздухе. Подробностями истории поделился портал Alaska's News Source.

По данным источника, инцидент на рейсе из Дедхорса в Анкоридж, США, произошел 10 декабря, а обвинения в создании помех работе экипажа Кассиану Уильяму Фредериксу предъявили 18 декабря. В материалах суда говорится, что полиция аэропорта Анкориджа получила сообщение о пассажире, пытавшемся открыть дверь лайнера на высоте более пяти тысяч метров. Свидетели рассказали следователям, что мужчина вел себя неадекватно, дрожал и неоднократно делал тревожные заявления во время полета.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

По словам одного из попутчиков, он подбежал к Федериксу и схватил его, когда тот уже поднял рычаг двери. Дебошир неоднократно говорил, что у него передозировка, что ему нужно выбраться из воздушного судна, и спрашивал, как разбить окно, поделились с журналистами очевидцы.

Еще один свидетель отметил, что Фредерикс во время полета произносил фразы: «Остановите самолет» и «Крылья исчезли. Мы все разобьемся». Согласно материалам дела, пассажир также заявил бортпроводнице, что «из вентиляционных отверстий идет метамфетамин» и что все «паникуют».

В беседе со следователями члены экипажа признались, что мужчина не был пьяным, однако вел себя «странно и неадекватно». Пилоты даже рассматривали возможность аварийной посадки, но в итоге решили следовать в точку назначения. Сразу после приземления Фредерикса отправили на медицинское освидетельствование.

В больнице сотрудник полиции Анкориджа услышал, как дебошир говорил врачу, что он много пил в течение девяти-десяти дней, испытывал галлюцинации и не помнит последние два года своей жизни. Он также признался, что принимал антидепрессант.

Как пишет издание, за вмешательство в работу членов экипажа Фредериксу грозит тюремное заключение. Представители Alaska Airlines подтвердили инцидент и сообщили, что теперь пассажиру запрещено летать этой авиакомпанией.

Ранее пассажир российской авиакомпании с галлюцинациями дважды попытался выпрыгнуть из летящего самолета. Ему померещились истребители и вертолеты, которые якобы преследовали Airbus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok