17:13, 18 декабря 2025Путешествия

Пассажирка пожаловалась на попутчицу с лишним весом в самолете и вызвала споры в сети

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка пожаловалась на попутчицу с лишним весом в самолете American Airlines и вызвала споры в сети. Она поделилась фотографией на странице в социальной сети X, на которую обратило внимание издание People.

На фотографии, опубликованной 11 декабря, видно, что девушка села у окна в самолете. Из-за пассажирки справа ей совсем не хватает места — она сидит к соседке вплотную. «Я уверяю, что я не из тех, кто стыдит людей за лишний вес. Но в переполненном самолете рядом со мной сидела настолько крупная женщина, что ей нужно было поднять подлокотники. И она буквально вываливалась на мое сиденье», — написала девушка.

Под постом набралось около тысячи комментариев. Ситуация вызвала споры среди пользователей — некоторые не поняли проблемы автора публикации, другие же заявили, что не раз чувствовали себя некомфортно из-за пассажиров с лишним весом. Третьи, в свою очередь, отметили, что корень проблемы — в авиакомпаниях, которые «втискивают клиентов в крошечные кресла ради огромной прибыли». Также были и те, кто осудил девушку за то, она поступает неэтично, выкладывая фото постороннего человека в социальную сеть.

Ранее стало известно, что авиакомпания Southwest Airlines вынудит тучных пассажиров платить за второе место в самолете во время полета. Пользователи сети также призвали полных людей платить за перевес, как платят все пассажиры за лишние килограммы багажа.

