Песков объяснил участие журналистов из недружественных стран в прямой линии Путина

Песков: Россия заинтересована в том, чтобы весь мир слышал Путина

Россия заинтересована в том, чтобы весь мир услышал президента Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Так он прокомментировал участие журналистов из недружественных стран в прямой линии Путина.

«Нам нужно заниматься своими делами и обеспечивать свои интересы. И в наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что подготовка к прямой линии вышла на заключительную стадию, она велась до глубокой ночи в среду, 17 декабря, и продолжается в четверг, 18 декабря.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Она вновь совместит прямую линию с большой пресс-конференцией.