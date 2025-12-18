Реклама

Экономика
20:23, 18 декабря 2025Экономика

ПИК нарушил антимонопольное законодательство

Группу ПИК признали нарушившей антимонопольное законодательство
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу ПИК нарушившей антимонопольное законодательство из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы. Об этом пишет «Интерфакс».

ФАС предписала компаниям группы обеспечить провайдерам доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи без дискриминации. Против ПИК также применят меры административного воздействия в соответствии со статьей о злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке.

Ведомство пообещало продолжить работу по обеспечению доступа операторов, чтобы обеспечить жильцам многоквартирных домов ПИК доступ к современным и качественным услугам по доступной цене.

Ранее сообщалось, что несколько жилых комплексов от ПИК в Москве утонули в мусоре.

