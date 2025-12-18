ПИК нарушил антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу ПИК нарушившей антимонопольное законодательство из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы. Об этом пишет «Интерфакс».
ФАС предписала компаниям группы обеспечить провайдерам доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи без дискриминации. Против ПИК также применят меры административного воздействия в соответствии со статьей о злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке.
Ведомство пообещало продолжить работу по обеспечению доступа операторов, чтобы обеспечить жильцам многоквартирных домов ПИК доступ к современным и качественным услугам по доступной цене.
Ранее сообщалось, что несколько жилых комплексов от ПИК в Москве утонули в мусоре.