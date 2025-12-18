В России рассказали об активной подготовке текста мирного соглашения с Украиной

Запланированные в Майами переговоры российской стороны с представителями США — это очередной шаг к подписанию мирного соглашения с Украиной, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«По крайней мере, идет активная подготовка его текста», — рассказал депутат.

Парламентарий допустил, что план мирного соглашения может быть выработан во время предстоящей встречи. Однако, отметил Чепа, России постоянно приходится преодолевать противостояние Европы, которая давит на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее газета Politico сообщила о том, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять спецпосланник администрации Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Издание также писало, что в Майами планируют встретиться для обсуждения вопроса территорий военные США и Украины.