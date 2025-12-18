Реклама

Экономика
20:18, 18 декабря 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь

Синоптик Позднякова: В Новый год в Москве ожидается небольшой снег и мороз
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

До Нового года волна потепления в Москве не продлится. Какой будет погода в канун праздника, RTVI рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

До воскресенья, 21 декабря, существенных изменений в погоде не предвидится, уверяет Позднякова: небо будет облачным, существенных осадков не ожидается. Столбики термометров ночью будут держаться в районе минус 1-плюс 1 градуса, по области температура будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в столице она достигнет плюс 2 градусов.

Морозы, по прогнозам синоптика, вернутся в Москву и Подмосковье уже со следующей недели. Во вторник, 23 декабря, погода будет облачной с прояснениями, прогнозируется небольшой снег. В то же время температура опустится до минус 5 градусов, ветер сменит направления в сторону северо-востока. «Можно сказать, что с началом астрономической зимы к нам вернутся морозы», — сказала Позднякова.

Согласно расчетам метеоролога, морозная погода сохранится до 31 декабря — такой она будет как днем, так и ночью. Температура составит от минус 5 до минус 10 градусов по области и до минус 7 градусов в Москве. Возможен небольшой снег. Данный прогноз на сегодняшний день сбудется с вероятностью 75-80 процентов, синоптик ожидает более точных сведений к концу декабря.

Заметенной к праздникам Москву предвидит и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Интенсивные снегопады, по его словам, придутся на период с 23 по 26 декабря. Образовавшийся после них снежный покров продержится до самого Нового года.

