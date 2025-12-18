Товарный контент стал одним из самых быстрорастущих во «ВКонтакте»

В 2025 году пользователи «ВКонтакте» получили больше возможностей для шопинга внутри соцсети. Товарный контент стал одним из самых быстрорастущих на платформе — его публикуют более одного миллиона авторов, просмотры таких публикаций превысили 30 миллиардов. Об этом говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что пользователи переходят к покупке прямо из контента с помощью нового формата шопсов — публикаций с товарными карточками или ссылками. Теперь у авторов есть доступ к реферальной программе, которая позволяет монетизировать шопсы.

Первым партнером программы стал Ozon: авторы получают процент от каждой продажи товара с маркетплейса из публикации. В программе приняли участие 5,5 тысячи сообществ, которые за несколько месяцев создали 107 тысяч шопсов с товарами Ozon. Этот контент собрал 3,5 миллиарда просмотров. К программе подключились 6,2 тысячи продавцов, сформировав каталог из 56 тысяч товаров для продвижения. Большая часть продаж из контента идет от небольших сообществ, самые продающие авторы привели десятки тысяч заказов.

Лидерами по количеству продаж стали сообщества из категорий «Кулинария», «Блогеры» и «Дом и дача». Самыми востребованными категориями товаров стали товары для дома и дачи, красота и здоровье, предметы гардероба. Самый продаваемый товар года — термостойкая тушь для ресниц. В тройку сообществ, которые принесли наибольшее количество заказов, вошли: «У бабы Даши», DEKORSADA и «Мария Соболь | Рецепты».

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект поможет авторам «ВКонтакте» зарабатывать на контенте с товарами.