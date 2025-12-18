Реклама

Экономика
13:04, 18 декабря 2025Экономика

Поставки в США одного предмета роскоши вновь упали

Bloomberg: Экспорт швейцарских часов в США упал на 7,3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В ноябре 2025 года экспорт швейцарских часов в США упал на 7,3 процента, если сравнивать с последним осенним месяцем 2024 года. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Федерацию швейцарской часовой промышленности.

Отмечается, что поставки этих товаров на американский рынок сокращаются уже четвертый месяц подряд. Причиной этого стали пошлины, которые ввели власти США на импорт из этой европейской страны. Главными жертвами такой тарифной политики стали швейцарские производители часов, машин и прецизионных приборов. Впрочем, после того как было достигнуто соглашение о снижении пошлины до 15 процентов, аналитики получили основания для прогнозов о скором наращивании экспорта.

В октябре экспорт швейцарских часов упал на 4,4 процента, если сравнивать с октябрем прошлого года, и достиг 2,2 миллиарда швейцарских франков (2,7 миллиарда долларов). При этом экспорт в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта, рухнул на 47 процентов.

