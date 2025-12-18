Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 18 декабря 2025Мир

Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

Премьер Дании Фредериксен предложила принять решение по активам РФ без Бельгии
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен добиться финансирования Украины даже при отсутствии согласия всех членов объединения. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передает Bloomberg.

«Я предпочла бы, чтобы решение приняли все вместе, но время идет», — сказала политик.

Фредериксен прямо заявила о готовности голосовать за «репарационный кредит» Киеву в счет замороженных российских активов без учета возражений Бельгии. По ее мнению один член союза из 27 государств не должен иметь право блокировать «правильные действия».

Датский премьер подчеркнула, что Европа обязана принимать решения для защиты своего населения, и блокирование одним государством не должно останавливать весь процесс.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер предупредил о «вредных последствиях» для всей Европы и выступает против кредита Украине в 90 миллиардов евро, обеспеченного этими активами. Брюссель требует от партнеров по ЕС «неограниченных гарантий» на случай ответных мер России, но другие страны считают это невозможным.

Де Вевер заявил, что изъятие активов России может нарушить международное право. Он подчеркнул, что такого не делали даже во время Второй мировой войны. Политик добавил, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающего доверия текста по гарантиям по российским активам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заговорили о громкой отставке после дела Долиной

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    «Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

    58-летняя Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа

    Названо опасное последствие решения ЕС по замороженным активам России

    Великобритания ударила по российской нефти

    Орбан обвинил ЕС в попытке объявить войну России

    Предсказаны новые попытки Европы использовать замороженные активы России

    Российский губернатор показал на видео момент стрельбы во время встречи с жителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok