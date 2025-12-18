Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

Премьер Дании Фредериксен предложила принять решение по активам РФ без Бельгии

Евросоюз (ЕС) должен добиться финансирования Украины даже при отсутствии согласия всех членов объединения. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед началом саммита ЕС в Брюсселе, передает Bloomberg.

«Я предпочла бы, чтобы решение приняли все вместе, но время идет», — сказала политик.

Фредериксен прямо заявила о готовности голосовать за «репарационный кредит» Киеву в счет замороженных российских активов без учета возражений Бельгии. По ее мнению один член союза из 27 государств не должен иметь право блокировать «правильные действия».

Датский премьер подчеркнула, что Европа обязана принимать решения для защиты своего населения, и блокирование одним государством не должно останавливать весь процесс.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер предупредил о «вредных последствиях» для всей Европы и выступает против кредита Украине в 90 миллиардов евро, обеспеченного этими активами. Брюссель требует от партнеров по ЕС «неограниченных гарантий» на случай ответных мер России, но другие страны считают это невозможным.

Де Вевер заявил, что изъятие активов России может нарушить международное право. Он подчеркнул, что такого не делали даже во время Второй мировой войны. Политик добавил, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающего доверия текста по гарантиям по российским активам.

