Президент одной страны назвал Путина «волкодавом» в политике

Президент Лукашенко назвал Путина «волкодавом» и «великим человеком» в политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV назвал российского главу Владимира Путина «волкодавом» в политике.

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Путин давно руководит большой страной. Поэтому, по мнению Лукашенко, можно позавидовать его желанию и умению руководить, а также заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики.

«Он сильный человек», — заключил белорусский лидер.

Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов оценил рукопожатие президента России Владимира Путина.