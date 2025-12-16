Реклама

16:07, 16 декабря 2025Спорт

Лучший боксер мира оценил рукопожатие Путина

Боксер Гаджимагомедов назвал рукопожатие с Путиным лучшим днем в карьере
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЧемпионат мира по боксу
Муслим Гаджимагомедов

Муслим Гаджимагомедов . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов оценил рукопожатие президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен назвал рукопожатие с Путиным самым запоминающимся моментом в своей карьере.​ «Честно, были нереальные эмоции, он сильнейший человек. Один из самых лучших дней», — заявил он. Гаджимагомедов подчеркнул, что это событие стало пиком его достижений после триумфа на чемпионате мира 2025 года в Дубае.

Гаджимагомедов стал первым в истории российского бокса трехкратным обладателем титула чемпиона мира. Он побеждал на турнирах в 2019-м, 2023-м и 2025-м.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила физическую форму Путина. Роднина заявила, что президент подает пример россиянам и показывает, что такие физические нагрузки просто так никто не выдержит.

