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18:31, 5 мая 2025Спорт

Роднина оценила физическую форму Путина

Роднина заявила, что Путин подает пример россиянам своей физической формой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила физическую форму президента России Владимира Путина. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина заявила, что Путин подает пример россиянам и показывает, что такие физические нагрузки просто так никто не выдержит. «Путин своим примером показывает, что отдых — это не лежание на пляже, а переключение с одной работы на другую», — посчитала она.

Ранее Путин раскрыл, каким спортом и в каком объеме занимается. По словам главы государства, он ежедневно по утрам занимается по 1,5 часа в тренажерном зале. Также президент ходит в бассейн и проводит ледовые тренировки.

Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. У него также есть черный пояс по карате.

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