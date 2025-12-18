Раскрыта причина решения Еврокомиссии снять с повестки дня вопрос об активах России

Политолог Борош: ЕК сняла вопрос об активах России с повестки, боясь провала

Еврокомиссия сняла с повестки дня вопрос о передаче замороженных российских активов Украине, испугавшись политического провала. Такую причину решения ЕК раскрыл венгерский экономист и политолог Имре Борош, его цитирует РИА Новости.

По его мнению, в Еврокомиссии осознали, что план не получит одобрения со стороны лидеров европейских государств.

«Может, пока они [Брюссель] и не признали свой крах, но они определенно почувствовали при проверке на нескольких предварительных этапах, что идея не получит поддержки. Если пять-есть-семь стран-членов скажут, что они против, это будет означать политический провал. Воспримем это как победу здравого смысла», — отметил экономист.

Борош понадеялся, что идея об изъятии активов РФ, «игнорирующая рыночные принципы», навсегда будет оставлена без внимания. Он обратил внимание на то, что в мировой практике чужую собственность редко экспропиируют.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейская комиссия сняла с повестки саммита ЕС, который будет проходить с 18 по 19 декабря, вопрос о конфискации замороженных российских активов. Также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против их использования для финансовой поддержки Украины.