Раскрыта схема вербовки ВСУ заключенных российской колонии

ТАСС: Бывшего солдата ВСУ Афанасьева обвинили в вербовке заключенных в Чите

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняется в попытке завербовать нескольких заключенных читинской колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство.

Речь идет о россиянине Никите Афанасьеве. Ему предъявлено обвинение в шести эпизодах по статье 359 («Вербовка наемников»), а также по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Согласно документам, в 2014 году Афанасьев отправился добровольцем для участия в конфликте в Донбассе на стороне ВСУ. Спустя год он попытался получить украинское гражданство, но получил отказ. Вернувшись в Россию, его осудили за ряд преступлений — покушение на жизнь человека и участие в террористической организации. Отбывать наказание мужчина отправился в Читу, в исправительную колонию № 8.

После начала спецоперации Афанасьев начал вербовочную деятельность на территории колонии. Он пытался убедить нескольких заключенных вступить в ряды ВСУ после освобождения.

Сам мужчина свою причастность к вербовке отрицает. Его дело слушают во Втором западном окружном военном суде.

Ранее сообщалось, что представители ВСУ вербуют в свой состав иностранных наемников через социальную сеть TikTok.