Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:40, 16 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыт способ ВСУ вербовать наемников через TikTok

ТАСС: Спецслужбы Украины вербуют наемников в ВСУ через TikTok
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) вербуют в свой состав иностранных наемников через социальную сеть TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что на данный момент на херсонском и запорожском направлениях наемники встречаются реже, однако бывают. Чаще всего это колумбийцы, отметил источник.

«Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом — вербуют через TikTok, обещают по пять тысяч долларов в месяц, а в итоге, получается от силы 350-400 долларов», — подчеркнул источник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят штурм Купянска силами заключенных и бразильских наемников. Общая численность военных достигает 2,5 тысячи солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Акула укусила серфера за руку

    Сексолог раскрыла влияние отсутствия секса на организм

    Британский профессор описал новый подход Трампа по России

    В России захотели внести в ПДД несколько изменений

    Раскрыт способ ВСУ вербовать наемников через TikTok

    «Лабубу» включили в российские словари

    Стало известно об американском ультиматуме Украине по уступке территорий

    «Коалиция желающих» составила планы по размещению войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok