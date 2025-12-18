Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:48, 18 декабря 2025Россия

Раскрыты эмоции мальчика после исполнения его мечты Путиным

Мама мальчика Тимура, чью мечту исполнил Путин, заявила, что сын в восторге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту — побывать в роли сотрудника ДПС — исполнил президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости, что ее сын в восторге, а на прогулке мальчик делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения.

«Тимур в абсолютном восторге и счастлив оттого, что его желание исполнилось. Когда он понял, что на связи Владимир Владимирович, не мог поверить, что это с ним происходит», — поделилась она.

Путин ежегодно исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний». 3 декабря стало известно, что президент пообещал исполнить новогодние желания трех детей, которые он снял с новогодней елки. Так, пятилетний Тимур мечтает стать инспектором Дорожно-патрульной службы (ДПС), девятилетняя Варя хочет встретиться с космонавтом, а семилетний Игорь написал о желании посетить Музей мирового океана в Калининграде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Трамп назвал мешающий урегулированию на Украине фактор

    На Украине вздрогнули от времени полета «Орешника» из Белоруссии до Киева

    Раскрыты эмоции мальчика после исполнения его мечты Путиным

    В Петербурге молодую учительницу заподозрили в совращении школьников

    Зеленский лишил госстипендий известных спортсменов

    Трамп раскрыл подробности о воспитании своих детей

    Трамп призвал Украину поспешить с урегулированием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok