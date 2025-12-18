Раскрыты эмоции мальчика после исполнения его мечты Путиным

Мама мальчика Тимура, чью мечту исполнил Путин, заявила, что сын в восторге

Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту — побывать в роли сотрудника ДПС — исполнил президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости, что ее сын в восторге, а на прогулке мальчик делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения.

«Тимур в абсолютном восторге и счастлив оттого, что его желание исполнилось. Когда он понял, что на связи Владимир Владимирович, не мог поверить, что это с ним происходит», — поделилась она.

Путин ежегодно исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний». 3 декабря стало известно, что президент пообещал исполнить новогодние желания трех детей, которые он снял с новогодней елки. Так, пятилетний Тимур мечтает стать инспектором Дорожно-патрульной службы (ДПС), девятилетняя Варя хочет встретиться с космонавтом, а семилетний Игорь написал о желании посетить Музей мирового океана в Калининграде.