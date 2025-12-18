Раскрыты подробности о введении единой спортивной формы в российских школах

Матыцин: Для введения единой спортивной формы достаточно приказа Минпросвещения

Для введения единой спортивной формы в школах России не требуется внесение изменений в федеральное законодательство, для этого достаточно приказа Минпросвещения. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, передает ТАСС.

По словам парламентария, в министерстве спорта и министерстве просвещения позитивно отнеслись к идее введения единой спортивной формы в образовательных учреждениях. Эту инициативу продолжат обсуждать в 2026 году.

Матыцин уточнил, что новая спортивная форма должна будет отражать цвета российского флага, что «имеет воспитательный характер». «Все призывы сделаны, позитивные ответы получены. Это будет наше пожелание руководству ведомств, чтобы такое решение в новом году было принято. Сложностей я в этом не вижу, это не дорогостоящее событие», — заключил он.

Ранее в России начал действовать ГОСТ с требованиями к школьной форме. Главное требование было предъявлено к качеству и безопасности одежды для учащихся.