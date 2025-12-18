Реклама

13:56, 18 декабря 2025Россия

Родителей устроившего резню в школе под Москвой подростка засняли на выходе из суда

Родителей устроившего резню в школе в Горках-2 подростка сняли на выходе из суда
Майя Назарова

Родителей 15-летнего подростка, который устроил резню в школе в подмосковном поселке Горки-2, засняли на выходе из Тверского районного суда Москвы. Ролик с ними опубликовала «Российская газета».

На представленных кадрах мужчина и женщина идут и игнорируют вопросы о сыне, поступающие от журналистов.

«Вся информация — в пресс-службе МВД», — лишь коротко заметил глава семейства.

До этого сообщалось, что суд санкционировал арест школьника, как минимум, на два месяца, до 16 февраля 2026 года. Весь процесс проводился в закрытом режиме из-за возраста обвиняемого.

Учащийся, который изначально хотел расправиться с учительницей математики, перепутал крыло в школе в Горках-2 в Подмосковье и не нашел женщину. После этого юноша стал бросаться с ножом на учащихся четвертого класса.

О резне в школе в Одинцовском городском округе стало известно 16 декабря. По последним сведениям, подросток смертельно ранил ученика младших классов, также пострадали охранник и еще двое детей.

