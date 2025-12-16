Реклама

Россия
14:52, 16 декабря 2025Россия

Желавший расправиться над учительницей девятиклассник перепутал крыло в школе под Москвой

Желавший расправиться над учительницей юноша в школе в Горках-2 перепутал крыло
Майя Назарова
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2

Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Девятиклассник, который изначально желал расправиться с учительницей математики, перепутал крыло в школе в Горках-2 в Подмосковье и не нашел женщину. После этого юноша стал бросаться с ножом на учащихся четвертого класса. Об этом рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости» отец девятиклассницы, которая учится в параллельном классе с нападавшим.

Родитель в беседе с изданием пояснил, что у его дочери был урок у этой преподавательницы. Девочка учится в параллели с подростком, устроившим резню в учебном заведении.

«Он мог зайти к ним в класс, там была моя дочь. Но он перепутал крыло школы, просто ушел не туда. Даже страшно, что могло бы произойти в этом классе. В итоге вместе с учителями ученики убежали», — поделился напуганный россиянин.

По его информации, несовершеннолетний перевелся в школу в Одинцовском городском округе год назад. Дочь мужчины пояснила, что не общалась с нападавшим.

Отец допустил, что подросток планировал изувечить учительницу, поскольку та к нему якобы слишком строго относилась и ругала за прогулы. По данным СМИ, женщина замещала уроки математики в классе, где учился нападавший. Кроме того, она работает там завучем.

Как писало издание Baza в Telegram-канале, 15-летний подросток долго искал учительницу математики по кабинетам. Кроме того, до нападения юноша собрал в туалете школы предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Он планировал заложить его в учебном заведении.

Подросток уже признал вину в нападении на школу в Подмосковье.

О резне в школе в Одинцовском городском округе стало известно во вторник, 16 декабря. По последним сведениям, подросток смертельно ранил четвероклассника, также пострадали охранник и двое детей.

