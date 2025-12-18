Реклама

21:39, 18 декабря 2025Экономика

Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в одном промысле

Шестаков: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству вопреки ЕС
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Россия и Норвегия, несмотря на противодействие Евросоюза (ЕС), возобновили сотрудничество по рыболовству в Баренцевом море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главу Росрыболовства Илью Шестакова.

В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел не только в российской экономической зоне, но и в норвежской.

«Договорились и о других условиях нашей совместной работы», — добавил Шестаков.

Руководитель Росрыболовства также отметил, что ЕС не нравится данное соглашение, по которому идет эффективное управление двумя странами совместным запасом трески и пикши.

«И, конечно, ЕС всегда ищет повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году», — рассказал Шестаков.

Однако Россия и Норвегия смогли согласовать объемы вылова в Баренцевом море благодаря научному подходу российской стороны.

В конце июля Шестаков отмечал, что Россия и Норвегия совместно управляют запасами трески, пикши, а также других видов рыб с 1976 года.

