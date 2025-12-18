Россиян предупредили о подорожании кредитов

Экономист Бархота: За налог на сверхприбыль банков заплатит рядовой потребитель

Повышенный налог на сверхприбыль банков обернется негативными экономическими последствиями. Об этом заявил экономист Андрей Бархота. Его процитировал «360».

По его словам, если отраслевая ситуация ухудшится, то банки станут начислять огромные резервы по ссудам и весь накопленный капитал уйдет на резервирование. Это означает, что если изъять у банковского сектора больше денег, то есть риск, что в будущем банки придется докапитализировать. Бархота не исключил, что через несколько месяцев у банков может и не остаться повышенных доходов.

В связи с этим он обратил внимание на то, что в 2026 году для банков введут НДС.

«Все это ляжет на потребителя. Банки начнут выдавать более дорогие кредиты с меньшим уровнем одобрения для компенсации потерь. Все это спроецируется на потребителя, который станет главным плательщиком этих инициатив», — констатировал Бархота.

Ранее некоторые депутаты Государственной думы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой обложить повышенным налогом на сверхприбыль российские банки. Речь идет о налоге в 20 процентов от их сверхприбыли (превышения средней арифметической величины прибыли) за период с 2021 по 2024 годы. Авторы этого предложения отметили, что высокая доходность банков сопровождается ростом закредитованности населения, ограничением доступа граждан и промышленных предприятий к кредитам из-за непосильных процентных ставок.