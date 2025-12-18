Россиян предупредили о рисках самостоятельного устранения засоров

Эксперт Юнисова: Засор общего стояка нельзя устранять своими силами

Засор общего стояка в доме не стоит устранять своими силами, так как есть риск навредить еще сильнее. Об опасности самостоятельной прочистки труб предупредила россиян эксперт ЖКХ, сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1».

«Если раковину или ванну можно попробовать прочистить вантузом или бытовой химией, то с засором общего стояка или магистрали такие методы не сработают и могут усугубить ситуацию», — предостерегла специалистка.

В этом случае стоит вызвать специализированные службы, у которых есть все необходимое оборудование, посоветовала Юнисова. Во время звонка в управляющую компанию (УК) нужно будет подробно описать проблему и узнать номер заявки. Если диспетчеры УК не отвечают, можно обратиться по единому номеру городской диспетчерской службы.

