Россиянам назвали способ защититься от «схемы Долиной»

Юрист Шабалин: Предварительный договор может защитить от «схемы Долиной»

Заключение предварительного договора может доказать намерение владельца продать жилье. Способ защититься от «схемы Долиной» на вторичном рынке недвижимости назвал россиянам кандидат юридических наук и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин, пишет KP.RU.

«Предварительный договор, где прописывается порядок будущей сделки, и предоплата за 7-10 дней до нее — одно из возможных доказательств, что продавец действительно выразил волю жилье продать», — отметил специалист.

Еще одним важным документом в этом вопросе станет заверенное нотариусом согласие детей собственника, если после продажи квартиры он собирается переехать к ним, добавил Шабалин.

Ранее риелторы заявили, что россияне перестали покупать жилье у одиноких пенсионеров, так как боятся столкнуться с такой же аферой, как в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной. Однако такого рода рискованные продажи не превышают 0,1 процента от общего числа сделок, отметил Апрелев.