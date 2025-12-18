Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за неудачную стрижку

Адвокат Айвар: После неудачной стрижки по закону клиент может вернуть деньги

Профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар раскрыла россиянам способ вернуть деньги за неудачную стрижку. Соответствующий материал публикует Life.ru.

По словам адвоката, по закону «О защите прав потребителей» после неудачной стрижки клиент может вернуть деньги. Причиной возмещения может послужить несовпадение формы волос с пожеланиями или наличие явных дефектов.

Ситуация, к сожалению, типовая для сферы бытовых услуг: услуга оплачена, но результат стрижки не соответствует согласованному запросу и обычным требованиям к качеству. Здесь важно понимать — спор решается не на уровне эмоций «мне не нравится», а через доказательство того, что исполнитель оказал услугу с недостатками и не обеспечил согласованный результат Людмила Айвар доктор юридических наук

Собеседница издания подчеркнула, что важно сохранить чек об оплате или выписку по карте, переписку с салоном, а также документы или сообщения, где прописаны пожелания по длине и форме прически. «Если салон спорит и уходит в стандартную защиту "это вопрос вкуса", ситуацию усиливает независимое подтверждение: краткое заключение специалиста — мастера или технолога другого салона», — предупредила специалист.

В заключение при обнаружении дефектов стрижки Айвар призвала действовать незамедлительно.

