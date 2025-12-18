Россиянин изнасиловал дочь своей сожительницы

В Коми осудили мужчину, надругавшегося над малолетней дочерью сожительницы

В Коми осудили мужчину, надругавшегося над малолетней дочерью сожительницы. Об этом сообщает KP. RU.

По данным издания, мужчина после начала совместного проживания со своей сожительницей совершил насильственные действия в отношении ее малолетней дочери. Подробности преступления не разглашаются в интересах следствия и пострадавшей.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. До момента вступления приговора он будет находится под стражей.

Ранее сообщалось, что охранник российской школы совращал третьеклассниц.

