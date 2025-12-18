Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 18 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин изнасиловал дочь своей сожительницы

В Коми осудили мужчину, надругавшегося над малолетней дочерью сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Коми осудили мужчину, надругавшегося над малолетней дочерью сожительницы. Об этом сообщает KP. RU.

По данным издания, мужчина после начала совместного проживания со своей сожительницей совершил насильственные действия в отношении ее малолетней дочери. Подробности преступления не разглашаются в интересах следствия и пострадавшей.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. До момента вступления приговора он будет находится под стражей.

Ранее сообщалось, что охранник российской школы совращал третьеклассниц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok