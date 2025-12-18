Охранник российской школы совращал третьеклассниц

В Екатеринбурге арестовали школьного охранника за домогательства к девочкам

В Екатеринбурге арестовали школьного охранника за домогательства к девочкам. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 68-летний Владимир работал охранником в учебном заведении. Он устроился туда в октябре 2025 года. На его действия пожаловались две девочки, которые рассказали родителям, что мужчина угощал их конфетами, а затем трогал за интимные места.

Сотрудники полиции задержали Владимира. Он признал вину в содеянном. Суд арестовал мужчину на два месяца.

