12:48, 18 декабря 2025

Охранник российской школы совращал третьеклассниц

В Екатеринбурге арестовали школьного охранника за домогательства к девочкам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге арестовали школьного охранника за домогательства к девочкам. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 68-летний Владимир работал охранником в учебном заведении. Он устроился туда в октябре 2025 года. На его действия пожаловались две девочки, которые рассказали родителям, что мужчина угощал их конфетами, а затем трогал за интимные места.

Сотрудники полиции задержали Владимира. Он признал вину в содеянном. Суд арестовал мужчину на два месяца.

Ранее сообщалось, что мигрант растлевал 12-летних девочек на берегу реки.

