Россиянин устроил дрифт и врезался в остановку с людьми

В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля устроил дрифт на проспекте Королева и врезался в остановку с людьми, передает 78.ru.
Как утверждают очевидцы, после ДТП россиянин попытался скрыться. Однако его задержали прохожие. Сотрудники полиции начали устанавливать обстоятельства случившегося.
До этого в Волгограде мужчина на автомобиле протаранил монумент в центре перекрестка и едва не сгорел заживо. Мужчину с травмами госпитализировали.
Еще раньше в Твери 27-летний автомобилист врезался в автобусную остановку. Тогда пострадали четыре человека, в том числе ребенок.