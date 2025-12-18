Россиянин устроил дрифт и врезался в остановку с людьми

В Петербурге водитель легковушки устроил дрифт и врезался в остановку с людьми

В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля устроил дрифт на проспекте Королева и врезался в остановку с людьми, передает 78.ru.

Как утверждают очевидцы, после ДТП россиянин попытался скрыться. Однако его задержали прохожие. Сотрудники полиции начали устанавливать обстоятельства случившегося.

До этого в Волгограде мужчина на автомобиле протаранил монумент в центре перекрестка и едва не сгорел заживо. Мужчину с травмами госпитализировали.

Еще раньше в Твери 27-летний автомобилист врезался в автобусную остановку. Тогда пострадали четыре человека, в том числе ребенок.