В российском городе автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми

Марина Совина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Твери автомобиль врезался в автобусную остановку с людьми. Об этом сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Предположительно, 27-летний водитель легковушки превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался автобусную остановку на Оснабрюкской улице. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

9 октября машина каршерингового сервиса на большой скорости влетела в автобусную остановку с людьми в Новосибирске. Тогда в больницах оказались пять человек. 19-летнего водителя задержали.

