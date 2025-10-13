Россия
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

Один из пострадавших после ДТП с остановкой в Новосибирске остается в реанимации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один из пострадавших после того, как пьяный водитель каршерингового автомобиля въехал в остановку с людьми в Новосибирске, остается в реанимации. Подробности о состоянии получивших в ДТП травмы россиян раскрыли в облминздраве, передает РИА Новости.

Всего было госпитализировано пять человек. По данным агентства, еще четверо пострадавших проходят лечение в профильных отделениях медучреждений. «Без изменений», — добавила представитель регионального минздрава, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших.

Ранее сообщалось, что 9 октября машина каршерингового сервиса Volkswagen Polo на большой скорости влетела в остановку «Октябрьский универмаг» в российском городе и зацепила киоск. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

Позднее стало известно, что сбившего людей на остановке водителя задержали. В отношении 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. В сети было опубликовано видео с места аварии.

