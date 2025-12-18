Реклама

18:08, 18 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали способы подобрать образ для новогодней ночи без крупных затрат

Стилист Урядова: Основой для новогоднего образа может послужить черное платье
Мария Винар

Фото: Da Antipina / Shutterstock / Fotodom

Персональный стилист с платформы «Авито Услуги» Ольга Урядова назвала россиянкам способы подобрать образ для новогодней ночи без крупных затрат. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, собрать идеальный наряд для встречи Нового года можно из базовых вещей, которые есть практически в любом гардеробе. Главное — правильно расставить акценты и добавить немного фактуры и блеска, подчеркивает Урядова.

Так, основой праздничного образа может послужить маленькое черное платье, к которому можно подобрать металлический ремень или цепочку на талию. Кроме того, специалист указала на крупные серьги или браслет-манжету, а также блестящие или полупрозрачные колготки с узором. При этом поверх платья Урядова посоветовала надеть атласный шарф или прозрачную накидку.

В то же время основой для образа также могут стать блуза или рубашка, заправленные в струящуюся юбку или бархатные брюки. Дополнить наряд собеседница «Ленты.ру» рекомендует корсетным топом или жилетом, а также крупным колье, чокером, брошью или узким атласным шарфом.

Помимо прочего, в новогоднюю ночь можно надеть пижамные комплекты, платья-комбинации и одежду, выполненную в восточном стиле. «Воздушные струящиеся ткани и, конечно, штаны-алладины, которые завалялись у многих модниц в шкафу с летнего сезона. Подобные наряды легко адаптируются под домашнее празднование», — пояснила Урядова.

В заключение стилист заявила, что образ для новогодней вечеринки можно собрать даже из футболки и джинсов. «Главное — создать акцент. Например, с помощью бодичейна из стразов, бусин под жемчуг или просто с металлическим блеском», — объяснила она.

Ранее стилист Владислав Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы.

