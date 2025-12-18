Россиянку оправдали по делу о заказе убийства дочери-подростка

В Челябинской области суд оправдал мать по делу о заказе на убийство дочери

В Челябинской области суд присяжных оправдал 46-летнюю жительницу поселка Измайловский по делу о попытке заказать расправу над 12-летней дочерью. Об этом сообщает URA.RU.

Оправдательный приговор был вынесен в связи с неустановленным событием преступления. Прокуратура обжаловала решение.

По версии следствия, мать пыталась уговорить своего знакомого — участника специальной военной операции — расправиться с ее 12-летней дочерью из-за конфликта, который произошел между ними. Мужчина сообщил о замысле в полицию. По его словам, за исполнение заказа та обещала 100 тысяч рублей. Женщину задержали в конце мая.

