Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 18 декабря 2025Наука и техника

Samsung собралась скопировать iPhone

Новый смартфон Samsung получит камеру с изменяемой диафрагмой — как у iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung — как и Apple — выпустит смартфон, имеющий камеру с изменяемой диафрагмой. Об этом заявил известный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station.

По информации источника, инженеры Samsung начали тестировать новую камеру для смартфона. Она будет иметь изменяемую диафрагму. Подобная система позволяет регулировать количество света, попадающего на сенсор, и более точно контролировать процесс фотографирования.

Digital Chat Station заметил, что подобная камера в качестве эксперимента впервые появилась в смартфоне Samsung Galaxy S9 в 2018 году, но его преемник — Galaxy S20 – вышел уже с обычной камерой. По информации инсайдера, Samsung решила вернуть старую технологию, так как будущий флагман Apple iPhone 18 Pro должен получить камеру с переменной диафрагмой. Samsung, по словам специалиста, снова собралась скопировать Apple.

Также корейский IT-гигант начал тестировать широкоугольный экран для складного устройства. По слухам, такой же дисплей должен появиться в складном iPhone Fold, который выйдет осенью 2026 года. Аппаратом Samsung, который получит камеру с изменяемой диафрагмой, станет Galaxy S27 Ultra. Скорее всего, он выйдет в начале 2027 года.

В середине декабря корейское издание The Elec рассказало, что Samsung не будет значительно улучшать свои смартфоны. Источники пояснили, что компания приняла такое решение вслед за конкурентом Apple.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали порт в Ростове-на-Дону, загорелся танкер, есть жертвы. Что известно о ночных ударах по российскому региону?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Денежные сертификаты предложили выдавать молодым российским врачам

    Россиян предупредили о штрафах за украшение рабочего места к Новому году

    Чиновник Кремля раскрыл новую идеологическую триаду России

    Samsung собралась скопировать iPhone

    Взрывы прозвучали еще в одном российском городе

    Бритни Спирс показала обнаженную грудь посетителям роскошного курорта

    В Евросоюзе произошел раскол из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok